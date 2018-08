Generasi Pertama Boy Band K-pop Bakal Comeback Tahun Ini, Nantikan Penampilan Mereka

POS-KUPANG.COM - Tahukah Anda tentang generasi pertama Boy Band K-pop?

Ternyata jauh sebelum kemenangan spektakuler BTS di kancah musik global, ada idola K-pop yang membuka jalan bagi kebangkitan K-pop saat ini.

Beberapa yang disebut idola K-pop generasi pertama termasuk H.O.T., Shinhwa dan g.o.d akan membuat comebacks di paruh kedua tahun ini.

Dilansir dari koreatimes.co.kr, Minggu (19/8/2018), kelompok-kelompok ini paling aktif dari akhir 1990-an hingga awal 2000-an dan mengantar budaya fandom aktif dengan klub-klub penggemar besar dimobilisasi untuk mendukung seniman mereka.

Yang paling menonjol di antara mereka adalah H.O.T., kelompok anak laki-laki yang sekarang sudah bubar, terdiri dari Moon Hee-joon, Jang Woo-hyuk, Tony An, Kangta, dan Lee Jae-won.

Band, yang memulai debutnya pada tahun 1996 dan telah memiliki banyak lagu hit seperti "Candy," "Happiness" dan "We Are The Future" di bawah ikat pinggangnya, akan come back ke panggung musik pada pertengahan Oktober untuk konser pertamanya setelah bubar tahun 2001.

Meskipun band ini secara resmi bubar beberapa waktu lalu, keinginan fans untuk melihat band populer telah terus-menerus menghidupkan desas-desus bahwa reuni sudah dekat.

H.O.T. mengadakan reuni sementara awal tahun ini di bulan Februari dalam segmen khusus dari variety show "Infinite Challenge" dan mengadakan konser.

Pada saat itu, lebih dari 170.000 penggemar melamar untuk berpartisipasi dalam acara TV sebagai penonton dan lagu-lagu hit band lama masuk kembali ke tangga musik lokal setelah bertahun-tahun.

Konser comeback mereka pada bulan Oktober akan berlangsung di Seoul Olympic Stadium, di mana mereka menggelar konser terakhir mereka pada tahun 2001.