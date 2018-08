Penyanyi Amerika Serikat Aretha Franklin Meninggal

POS KUPANG.COM - Aretha Franklin, penyanyi Amerika Serikat yang kerap dijuluki "Ratu Musik Soul" melalui kekuatan suaranya hingga melahirkan lagu tenar, seperti, "Respect" dan "Chain of Fools", meninggal pada Kamis dalam usia 76 tahun.

Aretha Franklin menghembuskan napas terakhir di kediamannya di Detroit dengan dikelilingi keluarga dan orang terkasihnya, kata juru bicaranya.

Baca: Kondisi Rastra Di Kantor Desa Aeramo Rusak



Penyanyi semasa yang hidupnya menyabet 18 Grammy dan membukukan sekitar 25 album emas itu bergelut dengan kanker pankreas stadium lanjut.



Keluarga Aretha Franklin menggambarkan suasana duka itu sebagai saat paling gelap dalam hidup mereka. Keluarga mengatakan kehilangan kata-kata untuk mengungkapkan kesedihan mereka.



Aretha Franklin adalah putri seorang pendeta Gereja Baptis di Detroit. Gaya bernyanyi gospel yang melekat padanya bermula dari gereja ayahnya itu.



Suaranya, yang unik, kuat dan penuh perasaan, menempatkannya sebagai penyanyi "soul" terkemuka pada 1960-an bersama Otis Redding, Sam Cooke dan Wilson Pickett.



Aretha Franklin tampil menyanyi pada upacara pemakaman pejuang hak sipil yang dibunuh, Martin Luther King Jr, juga pada pelantikan Presiden Barack Obama dan Presiden Bill Clinton.



Pada 1987, Aretha Franklin menjadi perempuan pertama yang diabadikan pada "Rock and Roll Hall of Fame" dan pada 2010 Majalah Rolling Stone menyebutnya sebagai penyanyi nomor satu era musik rock.



Aretha Franklin mulai berkeliling menyanyi dalam pertunjukan gospel ayahnya. Ia mendapat pendidikan musik dari musisi gospel hebat: Staple Singers, Soul Stirrers, James Cleveland dan The Mighty Clouds of Joy.



Ia juga mengenal para musisi jazz dan R&B terkemuka yang diundang ke kediaman keluarganya, seperti Cooke, Art Tatum, Dinah Washington, Fats Domino dan Bobby Bland.



Pada usia 17 tahun, Aretha Franklin melahirkan dua anak dan setelah itu dua putra lagi. Ia pertama kali menikah dengan Ted White, yang kemudian menjadi manajernya dan secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadapnya.



Aretha Franklin kemudian menikah dengan aktor Glynn Turman pada 1978 namun mereka bercerai pada 1984.



Penampilan terakhir Aretha Franklin adalah pada 7 November 2017. Saat itu, ia menyanyi di acara Yayasan AIDS Elton John. (*)