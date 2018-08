Keren, Film, Drama, Animasi dan Webtoon Rekomendasi BTS. Ternyata Ini Film Kesukaan Jungkook

POS-KUPANG.COM - Keren, 7 Film, Drama, Animasi dan Webtoon Rekomendasi BTS bagi Para Army. Ternyata ini film kesukaan jungkook.

Di sela-sela jadwal padat Bangtan Boys (BTS), para member masih punya sedikit waktu untuk bersantai, seperti menonton film dan serial drama atau membaca komik, manga, dan webtoon.

Nah, para member sering menceritakan film, drama, atau webtoon apa saja yang jadi favorit mereka.

Tentu saja mereka kemudian merekomendasikan itu semua pada para fans, khususnya ARMY. Mau tahu apa saja rekomendasi mereka? Ini dia lengkapnya.

RM

Seperti yang bisa diharapkan dari seorang pria cerdas. RapMon suka film yang punya kesan sentimental dan mendalam. Pilihan dan rekomendasi yang keren, Namjoon, walau jumlahnya masih sedikit.

Rekomendasi Rap Monster:

Léon: The Professional (film)

Me Before You (film)

JIN

Jin menyarankan banyak hal, dari film sampai manga. Beberapa manga populer macam One Piecedan Dragon Ball ada di listnya. Jin bahkan suka drama Boys Before Flowers lho!