Come and Hug Me

POS-KUPANG.COM - Come and Hug Me, Drama Korea yang Sedih, Serem dan Romantis Banget, Rugi Kalau Gak Nonton!

Kamu sudah nonton drama korea yang satu ini? Drakor atau KDrama Come and Hug Me ini tentang kisah cinta seorang anak pembunuh dengan putri korban.

Cerita drama korea Come and Hug Me ini sangat menarik lho, penuh dengan kepedihan, serem, dan romantisme.

Seperti dilansir Pos-Kupang.com dari berbagai sumber, Drama Korea Come and Hug Me (이리와 안아줘) adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2018 yang dibintangi oleh Jang Ki-yong, Jin Ki-joo dan Heo Joon-ho.

Baca: Bertabur Bintang, Drama Korea Lovely Horribly Mulai Tayang, Layak Kamu Tonton!

Baca: Perang Netizen Korea vs Jepang Gegara Unggahan di Instagram Sulli, Apa yang diunggah Idol KPop Ini?

Serial televisi ini ditayangkan di MBC pada tanggal 16 Mei 2018 pada hari Rabu dan Kamis pada pukul 21:55

Come and Hug Me buatan penulis Lee A-Ram.

Drakor ini akan bercerita tentang dua orang yang dipertemukan oleh takdir karena luka akan kasus pembunuhan masa lalu.

Seorang pria dan seorang wanita menderita luka hati karena kasus pembunuhan yang terjadi di masa lalu mereka.

Pria itu seorang detektif dan wanita itu adalah aktris yang populer.

Come and Hug Me (wikipedia)

Ketika Do-Jin (Chang Ki-Yong) dan Jae-Yi (Jin Ki-Joo) adalah siswa SMA, mereka adalah cinta pertama masing-masing.