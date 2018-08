Wow, Kantor Sementara Donald Trump Bak Istana Raja-Raja Mesir, Harganya Hampir Setengah Triliun!

POS-KUPANG.COM - Wow, Kantor Sementara Donald Trump Bak Istana Raja-Raja Mesir.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk sementara waktu akan pindah dari Gedung Putih di Washington DC.

Menyusul renovasi yang dilakukan di Gedung Putih.

Sebagaimana dilaporkan ABC News pada Minggu (12/8/2018), Trump akan bekerja dan menghabiskan akhir pekannya untuk sementara waktu di Bedminster, New Jersey, klub golf miliknya sendiri.

Tempat yang bernama lengkap Trump National Golf Club Bedminster itu kadang disebut sebagai Camp David North.

Di pusat kota New Jersey yang menjadi tempat liburan akhir pekan musim panas bagi presiden itu tersedia tempat berkuda dan berburu serigala.

Lokasinya tak jauh dari Interstate 78, sekitar 72 kilometer sebelah barat kota New York, relatif dekat dengan Washington DC.

Trump National Golf Club Bedminster di New Jersey, Amerika Serikat. (Businessinsider.sg)

Lapangan golf kelas dunia

Trump's Bedminster Club terdiri dari dua lapangan golf yang bisa dipakai untuk kejuaraan, yaitu Old Course dan New Course.

Keduanya dirancang oleh Tom Fazio, seorang arsitek lapangan golf terkenal yang karyanya antara lain di Firestone Country Club di Ohio, Quail Hollow Club di North Carolina, dan Hudson National Golf Club di New York.