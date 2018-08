BNPT Paparkan Potensi Ancaman Radikalisme di Kampus. Ini Potensinya

(Istimewa)

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Ir. Hamli. ME memberikan kuliah umum kepada 4.994 mahasiswa baru Institut Tehnologi Sepuluh November (ITS) di Graha ITS, Surabaya, Selasa, (14/9) siang. Dia menghimbau agar mahasiswa lebih berhati - hati sehingga tidak terpapar paham radikalisme yang mengincar perguruan tinggi.