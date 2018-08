Aspes Danlantamal VII Tinjau Pelaksanaa Tes Samapta Casis Bintara Panda Kupang

Laporan Reporter Pos Kupang. Com, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM|KUPANG--Setelah mengikuti tes kesehatan pada tanggal 10 agustus 2018 calon bintara pria dan wanita yang dinyatakan lulus sebanyak 110 Calon Siswa (Casis), selanjutnya Panitia Daerah (Panda) Kupang melaksanakan tes Kesamaptaan Jasmani sebagai bagian dari rangkaian tes yang harus dijalani pada Senin (13/08/2018).

Sejak tanggal 3 Juli sampai 3 Agustus 2018 pelaksanaan pendaftaran casis Bintara PK pria dan wanita serta Tamtama PK gelombang II tahun 2018, Panda Kupang behasil mendapatkan casis sebanyak 540 calon siswa Bintara dan Tamtama dengan rincian Bintara Pria yang daftar sebanyak 201 siswa, Bintara Wanita sebanyak 58 siswa, dan casis Tamtama sebanyak 281 siswa.

Dari 201 casis Bintara yang lulus tes kesehatan tersisa 110 calon siswa Bintara terdiri dari 99 orang Casis Bintara Pria dan 11 orang casis Bintara Wanita yang selanjutnya melaksanakan tes samapta meliputi tes samapta A yaitu lari selama 12 menit, kemudian samapta B terdiri dari push up, sit up, pull up dan shuttle run, serta tes Renang. Untuk tes samapta casis Tamtama sendiri akan dilaksanakan keesokan harinya.

Kegiatan samapta casis Bintara ini langsung di saksikan oleh Aspers Danlantamal VII Kolonel Laut (KH) Drs. Mansur

Kepada seluruh peserta tes, Kasibinjas meminta peserta untuk dapat memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tes samapta sehingga mampu mendapatkan hasil yang maksimal.

“Namun, perlu diingat lagi selalu memperhatikan faktor kesehatan, jangan memaksakan diri agar kalian dapat melalui tes dengan baik dan lancar, dan tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan,” pesannya.

Setelah tes samapta, para casis masih akan menjalani beberapa tes selanjutnya yaitu tes psikologi, postur, tes kesehatan, penelitian personil dan sidang pantuhir daerah (Pantukhirda)

Apabila mampu melewati seluruh tes dan dinyatakan lulus dari seleksi daerah maka para casis akan dikirim ke Malang untuk mengikuti tes tingkat pusat.

Hadir ikut menyaksikan tes samapta casis bintara pria dan wanita di lapangan di antaranya Aspotmar Danlantamal VII, Dandenma Lantamal VII, dan seluruh panitia penerimaan Calon siswa Bintara dan Tamtama.(*)