Andre: Penghargaan Ini Motivasi Sekaligus Tantangan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kanis Jehola

POS-KUPANG.COM | KUPANG - SEDERETAN prestasi dan inovasi yang dibuatnya itu juga mendapat pengakuan dewan pembaca Timex yang diwujudkan dengan memberikan Award kepada Andre Koreh sebagai ASN atau birokrat yang berprestasi dan berinovatif dalam pengelolaan dana APBN maupun APBD NTT.

Andre mengaku sempat mempertanyakan indikator yang disampaikan sehingga ia dinilai layak menerima Award itu. Sebab, ia tidak mau dinilai penilaian yang dilakukan dewan pembaca itu subyektif. Namun setelah dijelaskan kriteria-kriterianya dan ia dinilai layak menerimanya, maka ia akhirnya menerima Award itu.

"Sebagai aparatur sipil negara tentu saya merasa senang menerima atau diberi penghargaan. Terima kasih tentunya atas penghargaan itu. Dan karena kriteria-kriteria yang dijelaskan masuk akal maka saya berpikir ya (Award) itu baik juga paling tidak untuk memotivasi saya sendiri bekerja lebih baik lagi. Tapi penghargaan itu juga sebagai tantangan untuk bisa menjaganya. Bagaimana mempertahankannya dan mengimplementasikannya dalam tugas-tugas saya selanjutnya," kata Andre.

Tropi dan piagan penghargaan yang sudah diterima (ISTIMEWA)

Bagi Andre, bekerja itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan penghargaan. Bekerja adalah sesuatu yang memang harus dikerjakan dengan baik semampu yang bisa dikerjakan.

Meskipun sudah mendapat berbagai penghargaan, Andre mengatakan dirinya termasuk orang yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah diraih. Menurutnya, kepuasan itu adalah kesempurnaan.

Dan ada banyak pekerjaan yang belum sempurna, dan belum dikerjakan. Itu sebabnya ia selalu mendorong seluruh stafnya untuk bekerja sama, dan apa yang dikerjakan harus selalu lebih baik dari kemarin. Ia juga selalu mendorong stafnya untuk selalu mencari terobosan-terobosan inovasi untuk peningkatan pelayanan kepada publik.

Bagi Andre, penghargaan atau tidak ada penghargaan, mereka tetap bekerja. Karena memang harusnya atau layaknya begitu. Menurutnya, Award itu hanya konsekwensi logis, bukan sesuatu yang harus diperjuangkan. Itu hanya akibat, bukan sebuah tujuan. Tujuan sesungguhnya adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya, dengan segala cara yang dimiliki dan dengan inovasi, demi memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat sesuai moto PU yaitu Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat.

Andre menyadari apa yang sudah dilakukan belum semuanya memuaskan publik. Jalan masih banyak yang belum baik. Embung juga masih banyak yang rusak. Irigasi juga belum mengairi dengan baik. Rumah belum bagus. Macam-macam persoalan infrastruktur belum baik.

"Tetapi frame besarnya kami sudah atur untuk menuju ke yang lebih baik. Yang penting adalah on the track dulu. Bahwa kami sampai di tujuan itu kapan, kita tidak tau. Karena yang namanya kesejahteraan itu never ending, sesuatu yang tidak pernah selesai," katanya.