3 Drama Korea Populer ini Wajib Banget Kamu Tonton di Tahun 2018

POS-KUPANG.COM - Masih di pertengahan tahun 2018, drama Korea telah silih berganti menghibur para penontonnya.

Beberapa drama Korea pun menjadi drama populer di kalangan pecinta drama.

Dilansir dari Kpopmap, inilah 3 drama Korea yang tayang di paruh pertama tahun 2018 dan nggak boleh kamu lewatkan!

1. Come And Hug Me

Drama ini dibintangi oleh Jang Ki Yong dan Jin Ki Joo.

Drama ini bercerita tentang seorang pria dan wanita dengan takdir yang kurang beruntung.

Kehidupan mereka saat ini dipengaruhi oleh seorang pembunuh di masa lalu.

Meski begitu, mereka akan mencoba untuk mengatasi tantangan tak terhindarkan yang datang.

Dalam drama ini, Jang Ki Yong akan memerankan tokoh polisi.

Sedangkan Jin Ki Joo akan memerankan tokoh yang mencoba untuk hidup dengan ceria setelah kehilangan orang tuanya di usia yang masih muda.

