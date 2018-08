Ini Lho Kronologinya! Pelajar Dibawah Keliling Tukang Ojek

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Eginius Mo’a

POS-KUPANG.COM,MAUMERE--- Dugaan persetubuhan yang dilakukan oknum tukang ojek JG (20) terhadap ME (14) terjadi sejak Sabtu (11/8/2018) sampai Minggu (12/8/2018).

Kepala Kepolisian Resort Sikka, AKBP Rickson Situmorang, S,IK, membeberkan kepada wartawan di Maumere, setelah ayah korban, BL mengdukan ke SPK Polres Sikka, Minggu (12/8/2018) sore.

Rickson menguraikan kronologi dimulai Sabtu (11/8/2018) sekitar pukul 16.00 Wita. Bermula pertemuan ME dengan JG di depan Kantor Telkom Maumere, Jalan Moan Subu, Kecamatan Alok Timur.

Dari Jalan Moan Subu, JG membawa ME ke Warnet Satria. Satu jam kemudian, JG membawa korban ke Kompleks BK3D. Sekitar pukul 23.00 Wita, JG bersama ME berangkat menuju Napung Langir Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat menginap di rumah milik K. Di dalam rumah ini, keduanya melakukan hubungan badan satu kali.

Hari Minggu (12/8/2018) sekitar pukul 05.30 Wita, JG bersama korban menuju Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende. Sempat makan siang di Wolowaru, sekitar pukul 11.00 Wita, JG r bersama korban kembali lagi ke Maumere.

Perjalanan JG dan ME akhirnya terhenti setelah seorang saksi ES bersama keluarga yang sedang mencari ME menyaksikan ME berada di Kompleks BK3D. Dari sini, akhirnya keluarga melaporkan peristiwa ini ke Polres Sikka. *)