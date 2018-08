LIVE Streaming SCTV, Indonesia vs Taiwan Sepak Bola U-23 Asian Games 2018

POS-KUPANG.COM — Timnas U-23 Indonesia akan memulai perjalanan pada cabang sepak bola putra Asian Games 2018 di Stadion Patriot Candrabhaga, Minggu (12/8/2018).

Timnas U-23 Indonesia akan berhadapan dengan Taiwan pada laga Grup A Asian Games 2018.

Laga ini akan disiarkan langsung oleh SCTV pada pukul 19.00 WIB.

Bagi Indonesia, pertandingan ini merupakan laga pertama di Asian Games 2018, sebaliknya dengan Taiwan.

Timnas U-23 Taiwan sudah sekali bertanding pada Asian Games 2018. Pada laga pertama, Jumat (10/8/2018), mereka bermain imbang tanpa gol melawan Palestina.

Untuk sementara, Hong Kong memimpin klasemen Grup A dengan koleksi tiga poin. Mereka menang 3-1 atas Laos pada laga pertama, Jumat lalu.

Sebelum laga Indonesia versus Taiwan, akan terlebih dahulu berduel Palestina dan Laos. Mereka akan bertanding pada pukul 16.00 WIB.

Berikut adalah jadwal Timnas U-23 Indonesia pada cabang sepak bola Asian Games 2018: 12/08/2018 Indonesia vs Taiwan 15/08/2018 Indonesia vs Palestina 17/08/2018 Indonesia vs Laos 20/08/2018 Indonesia vs Hong Kong

Link live streaming Indonesia vs Taiwan bisa diakses melalui tautan berikut:

Link 2 Live Streaming SCTV Indonesia vs Taiwan

