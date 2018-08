Teman Meghan Markle Ungkap Perannya sebagai Gadis Koper 10 Tahun Sebelum Bertemu Harry

STROY HIGHLIGHTS:

POS-KUPANG.COM - Dia memotong giginya sebagai 'gadis koper' sebelum mendaratkan peran terobosannya pada Suits.

Tetapi salah satu rekan kerja Meghan Markle telah mengklaim bahwa dia sudah memiliki semua kemampuan untuk menjadi raja selama menjalankan Deal or No Deal.

Host Deal or No Deal Howie Mandel menggambarkan Meghan, 37, sebagai 'sedikit duchessy' ketika mereka bekerja bersama di acara pertandingan NBC antara 2006 dan 2007.

Berbicara di panel Asosiasi Kritik Televisi minggu ini, Mandel - yang juga bekerja dengan Chrissy Teigen ketika dia model koper di acara - mengatakan: 'Tidak setiap orang akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan keluarga kerajaan, tetapi ini semua adalah orang-orang berprestasi yang memiliki sesuatu yang besar.

Meghan Markle (paling kanan) digambarkan bersama Howie Mandel dan sesama gadis kopernya di NBC's Deal or No Deal pada 2006; ia membintangi acara selama lebih dari setahun sebelum mendaratkan peran dalam Suits. (DailyMail.co.uk)

The Duchess of Sussex membayangkan di pertandingan polo amal di Windsor, Juli 2018. Meghan telah digambarkan sebagai 'sedikit duchessy' oleh mantan Deal atau No Deal co-star Howie. (DailyMail.co.uk)

"Mereka tidak hanya berdiri di sana memegang sebuah kasus - mereka memiliki karier, mereka memiliki hobi, mereka memiliki keluarga, mereka wirausaha," tambahnya, menurut People.

'Jadi ketika seseorang seperti [Pangeran] Harry bertemu seseorang yang kebetulan berada di acara kami, ada banyak hal yang ditawarkan.'

Ketika ditanya seperti apa kerajaan baru di studio, Mandel menjawab: 'Dia sedikit duchessy.'

Meghan bekerja di Deal or No Deal saat ia berjuang untuk memenuhi kebutuhan setelah meninggalkan pekerjaannya di Kedutaan Besar AS di Argentina untuk mengejar karirnya sebagai aktris purnawaktu.