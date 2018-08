Cukup Hadiah 17 Agustusan Aja Yang Digantung, Perasaan Adek Jangan Bang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria A E Toda

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hallo Hallo, selamat pagi para Teeners. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi Yang Maha Kuasa ya.

Nah jumpa lagi dengan saya alias beta alias akohh alias dirikuhhh pagi ini hahaha.

Pagi pagi seperti ini harusnya banyak-banyaklah senyum Teeners, biar dapat banyak berkah salah satunya berkah jodoh wkwkwk.

Tidak terasa kita sudah masuk bulan Agustus Teeners, yang artinya sepanjang bulan ini warga negara Indonesia merayakan hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan menarik yang pasti juga mengocok perut.

Begitupun dengann kita nih, Teeners. Kali ini kita bakal membahas salah satu tema Agustusan nih, apa diaaa tengoklah ke atas dan lihat judulnya hahaha.. Nah, biasanya salah satu lomba 17 Agustusan adalah panjat pinang dan hadiahnya digantung di ujung tiang, siapa yang bisa sampai berarti dapet deh hadiahnya.

Nah, bayangkan kalau perasaan kalian juga digantung gantung kayak hadiah 17-san mau gak? Atau orang Kupang bilang lu mau ko sonde?

Coba kita tengok-tengok komenter teman kalian inilah, haha...(Sudah logat medanlah aku ini).

Ian Wunu, teman kita yang cantik dan bak seorang model ini langsung mengatakan tidak pada orang yang suka gantungin perasaan orang lain.

"No Way.. Jangalah saya tidak suka dibegitukan. Kalau memang cuma buat diaminan sorry saya bukan boneka jadi stop gantung perasaan karena itu sangat tidak elok, " ujar Ian.

Selain itu, Riefka Koe, juga menolak mentah-mentah (eits bukan ikan mentah ya haha) gantung-menggantung perasaan.

Menurut Riefka, bagi yang suka gantungin perasaan orang sih tidak punya rasa tapi bagi yang perasaannya digantung sakitnya luar biasa. "Sakit lah sakitnya tuh di sini haha," tutur Riefka.

Kalau kalian, gimana Teeners, mau perasaannya digantung kayak hadiah 17 Agustusan atau menolak gantung-menggantung ini. Wkwkwkwkwkwkk (dijawab dalam hati ya) (*)