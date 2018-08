Jalan Sehat, Pelajar SMPK Frater Maumere Serukan Jauhi Narkoba dan Bijak Pakai Medsos

Laporan Wartawan Pos-kupang.com, Eginius No’a

POS-KUPANG.COM, MAUMERE---Jalan sehat tak hanya melulu olahraga. Hal kreatif justru dilakukan para pelajar SMPK Frater Maumere di Pulau Flores, Jumat (10/8/2018).

Pelajar kelas VII membawa spanduk seruan atas berbagai trend problem sosial masyarakat dari penggunaan media sosial (Medsos), narkoba dan merokok. Diantara spanduk seruan itu ‘bijak menggunakan media sosial. Hati hati menggunakan jarimu, jangan berhamba pada medsos, stop perang lewat media sosial, dan sebagainya.

Peserta didik kelas VIII menenteng atribut bertema: Say no to drugs atau katakan tidak pada narkoba. Stop merokok atau jangan memulai merokok, narkoba membunuhmu, jauhkan dirimu dari obat-obat terlarang, dan lain-lain.

Jalan sehat mengitari beberapa ruas jalan di Kota Maumere memperingati HUT ke-145 Kongregasi Bunda Hati Kudus (BHK) Indonesia dan HUT ke-60 SMPK Frater Maumere.

Kepala SMPK Frater Maumere, Frater M. Herman Yoseph, BHK, S.Pd, melepas peserta jalan sehat dari lapangan futsal diikuti ribuan anak didik SMPK Frater, guru, pegawai dan kayawan sekolah.

Humas SMPK Frater, Thomas Tunga, S.Fil mengatakan jalan sehat kali ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Setiap kelas membawa atribut jalan sehat dengan tema yang menarik disuguhi tabuhan drum band SMPK Frater. *)