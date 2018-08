Ini Imbau Dir Lantas Polda NTT : Berkendaraan Motor Sabtu Minggu Harus Pakai Helm

Dirlantas Polda NTT Kombes Pol Pringadhi Supardjan (kanan) di depan salah satu mobil off road yang menjadi peserta Bhayangkara KAT Merah Putih Off Road Competition 2018 di Sirkuit Osiloa Tarus Kabupaten Kupang pada Jumat (10/8/2018)

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dirlantas Polda NTT Kombes Pol Pringadhi Supardjan menghimbau seluruh masyarakat agar selalu memperhatikan dan menerapkan "savety drive" dalam berkendara baik untuk kendaraan roda empat atau lebih maupun kendaraan roda dua.

Hal ini diungkapkan Kombes Pol Pringadhi kepada wartawan saat acara Bhayangkara KAT Merah Putih Off Road Competition 2018 di Sirkuit Osiloa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Jumad (10/8/2018) siang.

Menyinggung harapannya terhadap acara Off Road yang digelar atas kerjasama Polda NTT bersama Kupang Adventure Team (KAT) dan komunitas off road Kupang, Pringadhi mengajak para off roader untuk mengedepankan savety drive bukah hanya pada saat kompetisi di lintasan sirkuit tetapi dapat diimplementasikan saat berkendara di Jalan raya dengan menaati seluruh peraturan lalu linntas.

"Dalam kompetisi, ada jiwa sportif, jiwa patuh pada aturan, dan ini harus dibawa ke lalu lintas," ungkapnya.

Pringadhy menambahkan, sebagai pengendara, setiap orang harus memahami dan taat pada aturan lalu lintas yang ada.

"Savety belt dipakai, nggak boleh cepat, kapan harus memperhatikan pengguna jalan lain, sehingga hal-hal ini bisa diaplikasikan pada saat berkendara di Jalan raya," Pringadhi menambahkan.

Orang nomor satu di Direktorat lalu Lintas Polda NTT ini juga menghimbau masyarakat tetap mematuhi aturan lalu-lintas yang ada.

"Di NTT ada anggapan bahwa hari Sabtu Minggu boleh tidak pake helm. Bukan seperti itu, kalau kita tidak selamat itu bagaimana kita mau ibadah khusuk. Jadi tolong (berkendara) lebih lengkap, kalau mengendarai roda dua harus pakai helm, kalau ibadah ya dilepas, kan tidak mengganggu," harapnya.

Usai dibuka secara resmi oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Victor Gustaf Manopo, sebagai tanda dimulainya lomba, Dirlantas Polda NTT Kombes Pol Pringadhi Suparjan menjadi driver pertama yang menjajal sirkuit didampingi ketua panitia sebagai asisten driver untuk eksibisi menggunakan mobol off road warna kuning milik tim Bhayangkara.

"Sangat menyenangkan dan membuat saya pengen kembali lagi maen (off road), gitu aja. Karena disitu ada skill, ada daya tahan tubuh, kita jadi tambah konsentrasi, otak kita berjalan terus," ungkapnya untuk pengalaman menjajal sirkuit untuk eksibisi itu. (*)