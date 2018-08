POS-KUPANG.COM - Dessert Termahal di Dunia, Seharga Mobil Baru, Berani Coba Sajian Makanan Penutup Ini?

Siapa sih yang nggak doyan dessert atau makanan penutup?

Dessert sering dinamakan the final course atau the last course, dan berasa manis atau disebut sweet hidangan penutup adalah hidangan yang disajikan setelah hidangan utama (main course) sebagai hidangan penutup atau biasa disebut dengan istilah pencuci mulut.

Dessert apa yang paling kamu sukai?

Cokelat? Puding?

Bagaimana dengan kue berlapis emas dan bernilai puluhan juta?

Apakah kamu 'rela' memakannya?

Dilansir TribunTravel.com dari laman brainberries.co, berikut 7 dessert termahal di dunia.

1. La Madeline au Truffle

(brainberries.co)

Dessert yang satu ini dibuat oleh Knipschildt di Norwalk, California.

Harga sepotongnya mencapai 250 US Dollar atau setara Rp 3,6 juta.

2. Beyond Gourmet Jelly Beans

(brainberries.co)

Jelly buatan David Klein ini cukup istimewa, karena dilapisi emas 24 karat.