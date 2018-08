Film Ini Pecahkan Rekor Sebagai Film Box Office di Korea Selatan, Kamu Sudah Nonton?

POS-KUPANG.COM - Film ini pecahkan rekor sebagai film Box Office di Korea Selatan, apakah kamu sudah menontonnya?

Film Along with the Gods, The Last 49 Days kembali mencetak beberapa rekor baru.

Seri kedua dari Along with the Gods yakni The Two World ini telah ditayangkan di bioskop Korea Selatan selama satu minggu.

Dilansir Grid.ID dari Soompi, selama seminggu penayangan di bioskop, Korean Film Council (KOFIC) mencatat 7.339.692 penonton telah hadir ke bioskop untuk menonton film ini.

Jumlah tersebut didapat dalam seminggu pertama penayanangan sejak 1 Agustus 2018.

Pada Selasa (7/8/2018), sebanyak 515.829 orang hadir untuk menonton film yang dibintangi oleh Joo Ji Hoon cs ini.

Sebelumnya, pada Senin (6/8/2018), Along with the Gods: The Last 49 Days memecahkan rekor sebagai film yang ditonton oleh 6 juta orang dalam waktu 6 hari.

Film ini kemudian mengambil alih rekor film box office The Admiral: Roaring Currents.

Along with the Gods: The Last 49 Days menjadi film tercepat yang ditonton oleh 7 juta orang di minggu pertama.

Sementara The Admiral: Roaring Currents mendapatkan 7 juta penonton dalam 8 hari penayangan.

