Sudah 36 Calon Haji Meninggal di Tanah Suci

POS KUPANG.COM - Sebanyak 36 calon haji telah meninggal di Tanah Suci yang sebagian besar karena serangan jantung seiring kedatangan 145.630 calon haji dalam 362 kelompok terbang (kloter) dari Tanah Air.



Dikutip Media Center Haji di Mekkah, Selasa, tiga nama terakhir yang meninggal adalah Adenan Damud Asir kelompok terbang PDG 07, Rohanah binti Suhadmi (JKS-057) dan Paisah binti Junaiddin Rangkuti (MES-003).



Adapun rincian calhaj meninggal adalah sebagai berikut:



Meninggal di Madinah:



1. Sukardi Ratmo Diharjo (JKG-1) wafat pada 18 Juli 2018 di Masjid Nabawi (lalu dibawa di Klinik Kesehatan Haji/KKHI Madinah) di usia 59.



2. Hadia Daeng Saming (UPG-05) wafat pada 20 Juli 2018 di Klinik Bandara AMMA di usia 73 tahun.



3. Ade Akum Dachyudi (67) asal Kloter JKS-13; wafat pada 23 Juli 2018 di Masjid Nabawi (KKHI Madinah) di usia 67 tahun.



4. Sunarto Sueb Sahad (SOC-15) wafat pada 23 Juli 2018 di KKHI Madinah (perjalanan) di usia 57 tahun.



5. Siti Aminah Rasyip (SOC-05) wafat pada 23 Juli 2018 di KKHI Madinah (pemondokan) di usia 57 tahun.



6. Sanusi Musthofa Khafid (SUB-06) wafat pada 25 Juli 2018 di KKHI Madinah (pemondokan) di usia 73 tahun.



7. Katio Abdul Majid Simanjutak (MES-02) wafat pada 25 Juli 2018 di RSAS di usia 59 tahun.



8. Machyar Sahromi Muhammad Thaif (JKS-06) wafat pada 26 Juli 2018 di RSAS di usia 78 tahun.



9. Mohammad Sholeh bin Abu Bakar (SUB-23) wafat pada 27 Juli 2018 di KKHI Madinah (pemondokan) di usia 74 tahun.



10. Nordiani Bahrani Kursani (BDJ-03) wafat pada 28 Juli 2018 di KKHI Madinah (pemondokan) di usia 53 tahun.



11. Widodo Karto Semito bin Jimin (JKS-35) wafat pada 29 Juli 2018 di RSAS di usia 56 tahun.



12. Abdullah Noor bin Sidik (SOC-13) wafat pada 29 Juli 2018 di KKHI Madinah (pemondokan) di usia 72 tahun.



13. Rasnam Ponidjan (SUB-23) wafat 29 Juli 2018 di KKHI Madinah (pemondokan) di usia 64 tahun.



14. Adang Aliyudin Satibi (JKG-05) wafat 30 Juli 2018 pukul 09.15 di usia 61 tahun.



15. Ame Omon Jasan (JKS-31) wafat 30 Juli 2018 di KKHI Madinah (pemondokan) di usia 55 tahun.



16. Dadang Abdullah (JKS-003) wafat 31 Juli 2018 pukul 08.41 WAS di usia 57 tahun.



17. Daklan Mustopa Kholil (JKS-38) wafat 31 Juli 2018 di KKHI Madinah (pemondokan) di usia 58 tahun.



18. Sujatmin Siswo Taruno (SOC-26 ) wafat 1 Agustus 2018 pukul 02.00 WAS di KKHI Madinah di usia 86 tahun.



19. Budi Riyanti Asmi (PLM-05) wafat 1 Agustus 2018 di Masjid Nabawi (KKHI Madinah) di usia 54 tahun.



20. Tohet Kuris Jamil (PLM-03) wafat 2 Agustus 2018 di RSAS (KKHI Madinah) di usia 69 tahun.



21. Muh. Tarom Yasin Mursid (SOC-34) wafat 3 Agustus 2018 di hotel (KKHI Madinah) di usia 82 tahun.



22. Mium Dito (SUB-35) wafat 4 Agustus 2018 di usia 64 tahun.



23. Adenan Damud Asir (PDG 07) wafat 6 Agustus 2018 di usia 72 tahun.







Makkah:



1. Supriyati Teguh Adam (SOC-5) wafat 29 Juli 2018 pukul 23.30 WAS di KKHI Makkah meninggal di usia 51 tahun.



2. Zainal Abidin Yusuf (UPG-04) wafat 29 Juli 2018 di RSAS meninggal di usia 60 tahun.



3. Supiyah Ngadiman (JKG-11) wafat pada 2 Agustus 2018 pkl 16.00 WAS di RSAS An Noor Makkah pada usia 65 tahun.



4. Jamiatun Waridin Suratman (SOC-52) wafat 2 Agustus 2018 pukul 13.30 WAS di Masjidil Haram Makkah pada usia 66 tahun.



5. Jene bin Sanusi Enon (JKS-11) wafat 2 Agustus 2018 pukul 19.25 WAS di RSAS An Noor Makkah pada usia 87 tahun.



6. Mukti Wibowo bin Martono (SOC-11) wafat 3 Agustus 2018 pukul 19.00 WAS di RSAS pada usia 69 tahun.



7. B Permata Uar bin Daing Matira (UPG-012) wafat 4 Agustus 2018 pukul 00.23 WAS di Masjidil Haram pada usia 58 tahun.



8. Busari bin Kasihan (SOC-004) wafat 4 Agustus 2018 pukul 08.23 WAS di RSAS pada usia 63 tahun.



9. Masriah binti Sejadi (SUB-046) wafat 4 Agustus 2018 pukul 14.00 Was di RSAS pada usia 59 tahun.



10. Bainah Siregar binti Banua Siregar (MES-008) wafat 5 Agustus 2018 pukul 06.20 WAS di RSAS pada usia 72 tahun.



11. Arif Hidayat bin Padli (JKS-027) wafat 5 Agustus 2018 pukul 11.30 WAS di pemondokan pada usia 60 tahun.



12. Rohanah binti Suhadmi (JKS-057) wafat 5 Agustus 2018 pukul 10.00 WAS di RSAS pada usia 73 tahun.



13. Paisah binti Junaiddin Rangkuti (MES-003) wafat 6 Agustus 2018 pukul 10.03 WAS di RSAS pada usia 60 tahun.