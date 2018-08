Pameran Keramik Asia Ikut Memeriahkan Asian Games 2018

POS KUPANG.COM -- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta menggelar pameran keramik Asia dalam rangka memeriahkan penyelenggaraan Asian Games 2018.



Pameran tersebut digelar di Museum Seni Rupa dan Keramik yang berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 2, Jakarta Barat mulai 4 Agustus hingga 2 September 2018 mendatang.



"Dalam rangka memeriahkan Asian Games 2018, kami menggelar pameran yang mengangkat tema Ceramic Asia in Batavia: The Age of Partnership," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disparbud DKI Asiantoro saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.



Dalam pameran tersebut, dia mengatakan pihaknya memamerkan sebanyak 200 koleksi keramik yang berasal dari berbagai negara di Asia.



"Ada sekitar 200 karya keramik yang dipamerkan dalam kegiatan pameran tersebut. Keramik itu ada yang berasal dari Indonesia, China, Jepang, Vietnam, Thailand dan negara-negara lain di Asia," ujar Asiantoro.



Sementara itu, Kepala Museum Seni Disparbud DKI Jakarta Esti Utama menuturkan beragam koleksi yang ditampilkan dalam pameran itu bukan hanya berasal dari Museum Seni dan Keramik saja.



"Kami juga menampilkan koleksi keramik dari tempat-tempat lain, diantaranya Museum Purna Bhakti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan juga dari kolektor," tutur Esti.



Lebih lanjut, pihaknya menargetkan pameran keramik tersebut akan dikunjungi sekitar 150.000 hingga 200.000 wisatawan mancanegara dan lebih dari 200.000 wisatawan lokal.



"Kami berharap pameran keramik itu akan diminati oleh para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Terlebih, penyelenggaraannya bersamaan dengan Asian Games," ungkap Esti. (*)