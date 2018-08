Paduan Suara GSC Maumere Bidik Kompetisi Praha Republik Ceko

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Moa

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Frater Maumere, Kabupaten Sikka, melalui Paduan Suara Gita Smater Choir (GSC) membidik kompetisi nanyi yang akan dilaksanakan di Praha Cekoslovakia.

Keinginan tersebut muncul setelah meraih prestasi gemilang pada ajang Bali Internasional Choir Festival (BICF) bulan Juli 2018 di Denpasar-Bali yang menempatkan GSC meraih predikat paling tinggi.

Lima gelar dibawa pulang GSC dari kompetisi yang diikuti 144 paduan suara dari 14 negara di Denpasar. Kelima gelar tersebut, yakni Winner kategori Folklore (tropy winner dan gold medal level 7), Second Place kategori Teenagers Competition (gold medal nilai level 4), Second place kategori Folklore Championship (gold medal nilai 87), Third place kategori Teenagers Championship (gold medali nilai 87), dan Special Jury Award for Exceptional Folklore Staging.

Kompetisi di negara pecahan Uni Soviet tersebut levelnya lebih tinggi dari BICF dengan jumlah peserta lebih banyak.

Kepala Smater Maumere, Frater M Polikarpus, BHK, kepada Pos Kupang, Selasa (7/8/2018) di ruang kerjanya, mengatakan program besar sekolah adalah tampil di Praha.

Kompetisi tersebut, kata Frater Polikarpus, lebih tinggi levelnya dari kompetisi di Bali. Dengan modal prestasi di Bali, GSC sudah layak bersaing di Praha. Pihaknya sangat membutuhkan dukungan Pemda Sikka dan Pemprov NTT.

Frater Poli memuji penampilan anak didiknya yang menempatkan mereka mendapatkan penghargaan penguasaan panggung terbaik untuk lagu daerah.

Menurut Frater Polikarpus, prestasi gemilang tersebut semakin lengkap ketika pengumuman pemenang dilakukan di area Gong Perdamaian Dunia disaksikan 144 paduan suara dari 14 negara dan puluhan ribu orang dari dalam dan luar negeri.

Frater Poli mnyampaikan rasa bangganya menyaksikan daya juang ke-33 anak didiknya yang mengharumkan Smater Maumere di usia ke-13. Pengorbanan anak didiknya berlatih selama 10 bulan membuahkan hasil yang sangat memuaskan.

