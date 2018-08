Lima Tahun Vakum, Yoon Eun Hye Siap Comeback dengan Drakor Terbarunya: Love Watch!

POS-KUPANG.COM - Idol KPop yang juga akrtis peran Han Go Eun dikabarkan akan bergabung dengan Yoon Eun Hye dalam sebuah drama Korea atau drakor terbaru.

Agensi Han Go Eun mengkonfirmasi jika idol KPop ini telah mengambil bagian untuk drakor berjudul Love Watch.

Dilansir dari Soompi, di drakor terbarunya, idol KPop Han Go Eun akan berperan sebagai Han Jae Kyung, seorang kepala agensi yang menaungi Yoon Yoo Jung.

Yoon Yoo Jung adalah seorang aktris populer dan karakternya ini diperankan oleh Yoon Eun Hye.

Drakor Love Watch sendiri akan menjadi drakor pertama Yoon Eun Hye setelah lima tahun vakum dari dunia peran.

Drakor ini bercerita tentang Yoon Yoo Jung dan Cha Woo Hyun, seorang dokter kulit yang populer di kalangan para wanita.

Keduanya akan terlibat dalam sebuah kontrak.

Sedangkan Han Jae Kyung adalah manager pertama Yoon Yoo Jung dan seseorang yang sangat dekat dengan sang aktris.

Kedua wanita ini punya hubungan seperti saudara.

Han Jae Kyung punya karakter ambisius, selera tinggi, dan punya akal sehat.

Ia adalah orang yang paling mengerti bahwa Yoon Yoo Jung lebih baik daripada orang lain dan cocok dalam menyeimbangkan karakternya.

Sebelumnya, Han Go Eun pernah bermain dalam beberapa drakor seperti, A Little Love Never Hurts, Jung Yi, the Goddess of Fire, Me Too, Flower!, The Reputable Family, dan masih banyak lagi.

Gimana, sudah nggak sabar menantikan akting Han Go Eun dan Yoon Eun Hye? (*)