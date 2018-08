Gak Mau Jelasin Apa Yang Dia Mau, Tapi Minta Cowok Ngertiin, Please Nona! Cowok Bukan Google

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hallo Teeners, ketemu lagi dengan penulis di hari Rabu ceria ini. Penulis berharap Teeners dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apa pun, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Amien.

Yupss, penulis tidak ingin berpanjang kata, langsung saja ke tema kita hari ini yach Teeners, tentang "Cewek Gak Mau Jelasin Apa Yang Dia Mau, Tapi Minta Cowok Untuk Mengerti. Please Nona, Cowok Bukan Google Yang Tahu Segalanya Kalau Ditanya. Ampun!" He he he,

Gimana Teeners temanya, Gokil tidak? Atau sebagian Teeners lagi ketawa-ketawa sendiri dan membayangkan pernah mengalami hal tersebut. Heheheh...

Baca: Beli Sukhoi dari Rusia, Indonesia Dapat Ancaman dari Amerika Serikat

Bagi cowok, punya keterbatasan itu hal kodratik, beda dengan mbah Google di mana saat kita mau cari sesuatu apapun pasti ada jawabannya, walaupun terkadang hanya sedikit informasi yang kita dapat dan kurang akurat.. he he he

Yah, begitulah cewek, makluk ciptaan Tuhan dengan karakternya. Cowok pasti pernah mengalami hal tersebut kan, ayo mengaku Teeners.

Baca: Viral Surat Resign Karyawan Resort Mewah di Raja Ampat, Alasannya Mundur Bikin Kaget!

Terlebih saat pasangannya atau si cewek diam seribu kata dan juga ngambek, menunjukkan sikap yang lain dari biasanya seperti marah, cuek dan lainnya.

Dan, cowok bakalan pusing tujuh keliling mencari sebab musababnya, waduh. Repot juga ya plus bikin stres karena kita belum tahu penyebabnya.

Baca: Semifinal Piala AFF U16 Indonesia vs Malaysia, Harimau Malaya Siapkan Strategi Terkam Garuda Muda

Seperti Teeners kita yang satu ini, namanya Ojorio Baptista. Cowok berkulit hitam manis ini mengaku dirinya pernah mengalami situasi tersebut.

Ojorio sampai bingung sendiri mengerti isi hati dan perasaannya. Untuk menyikapi hal tersebut, Ojo begitu akrabnya mencoba mengajak pasangannya bercanda sekedar mencairkan suasana dan mengajak bicara. (*)