Meghan Markle Tolak Undangan untuk Menghadiri Emmy Awards di Los Angeles Bulan Depan

POS-KUPANG.COM - Meghan Markle dilaporkan telah menolak undangan untuk Emmy Awards di Los Angeles bulan depan.

The Duchess of Sussex dan suaminya Pangeran Harry diundang untuk menghadiri upacara penghargaan Hollywood sebagai tamu istimewa, sumber mengatakan kepada The Sun.

Mantan bintang Suits itu dikatakan telah 'menolak undangan' dengan sopan dan bahwa keputusannya adalah 'garis di pasir' antara karier aktingnya dan kehidupan baru sebagai seorang bangsawan.

The Duchess of Sussex dan suaminya Pangeran Harry, pada hari Sabtu, dilaporkan menolak undangan untuk menghadiri Emmy di Los Angeles sebagai tamu istimewa. (DailyMail.co.uk)

"Para eksekutif pertunjukan dan NBC telah menawarkan Harry dan dia undangan untuk merayakan dengan bintang-bintang terbesar di sekitar, bertemu teman-teman showbiz-nya dan bahkan menghadirkan sebuah kehormatan," kata sumber itu kepada publikasi tersebut.

'Kami berharap Meghan akan hadir sebagai cara untuk mengucapkan selamat tinggal kepada penggemar dan rekan kerjanya.'

Pemain berusia 37 tahun itu telah diajukan untuk penghargaan Emmy untuk perannya sebagai Rachel Zane pada musim terakhirnya.

Namanya telah diajukan untuk Aktris Pendukung Posisi dalam kategori Seri Drama tetapi kerajaan yang baru dicetak tidak pernah berakhir dinominasikan.

Meghan Markle telah diajukan kepada Emmy Awards untuk perannya sebagai Rachel Zane pada musim terakhirnya tetapi tidak menerima nominasi. (DailyMail.co.uk)

Meghan di episode terakhir dari Suits melihat dia mengikat simpul dengan bunga cinta di layar Patrick J. Adams, ditayangkan kembali pada bulan Maret.

Itu datang sekitar empat bulan setelah dia pindah ke London dan menikahi Pangeran Harry.

Meghan berada di Toronto untuk memfilmkan acara TV ketika dia bertemu Pangeran Harry pada tahun 2016, dan membintangi tujuh musim drama.

Dia mengungkapkan dia akan berhenti berakting setelah mengumumkan pertunangan mereka kembali pada bulan November.

(DailyMail.co.id)