Masih Ingat Drakor Boys Over Flowers? 10 Tahun Berlalu, Lihat Perubahan Penampilan Para Pemain!

POS-KUPANG.COM - Bagi para pecinta Drama Korea atau drakor tentu saja pasti tahu drakor berjudul 'Boys Over Flowers'.

Drakor produksi KBS ini menjadi salah satu drakor paling hits di tahun 2018.

Banyak pemeran dalam drakor 'Boys Over Flowers' ini menjadi semakin terkenal.

Nah, ternyata sudah 10 tahun berlalu lho sejak pertama kali tayang.

Kalian tentu penasarn kan dengan penampilan para pemeran dalam drakor ini?

Dilansir dari Koreaboo, yuk kita intip penampilan para pemain Boys Over Flowers sekarang.

1. Lee Min Ho (Goo Joon Pyo)

Lee Min Ho (Koreaboo)

Berkat menjadi pemeran utama di 'Boys Over Flowers', Lee Min Ho semakin banyak mendapatkan tawaran di berbagai drama dan film.

Mantan kekasih Bae Suzy ini berhasil menjadi pemeran utama dalam drama 'Personal Taste', 'City Hunter', 'The Heirs', dan 'Legend of the Blue Sea'.

2. Goo Hye Sun (Geum Jan Di)