Mantap! Ratusan Anggota Polres Ngada Lakukan Ini Agar Tetap Bugar

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS KUPANG.COM, BAJAWA- Jajaran anggota Kepolisian Resor (Polres) Ngada melaksanakan tes Kesamaptaan Jasmani (Samjas) berkala usai apel pagi.

Kegiatan Samjas digelar di lapangan Lebijaga Bajawa, Senin (6/8/2018). Samjas tersebut dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali.

Samjas yang dilakukan saat ini merupakan tahap kedua di tahun 2018. Kegiatan samjas tahap kedua ini dipimpin oleh Kabag Sumda Kompol, Da Costa Daniel.

Kompol Da Costa Daniel, mengatakan, kegiatan Samjas sangat penting dilaksanakan. Hasil Samjas tersebut akan dikirimkan ke Polda NTT di Kupang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh dua ratusan lebih anggota kepolisian. Baik dari anggota dari Polsek diwilayah Polres Ngada maupun anggota dari Polres Ngada.

Samjas didahului dengan lari keliling lapangan di lapangan Lebijaga selama 12 menit, kemudian dilanjutkan pull up, push up, sit up dan terakhir shuttle run.

Pelaksanaannya diikuti oleh personel Polres Ngada baik Perwira maupun Brigadir.

“Ini penting bagi personel Polri yang akan melaksanakan pendidikan maupun assesment, selalu dilihat hasil Samjas. Hasil dari samjas ini akan kita kirimkan ke Polda NTT,” ujar Kabag Sumda, Da Costa Daniel. (*)