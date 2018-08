Pelatih Madrid Pilih Marco Asenso Gantikan Cristiano Ronaldo

POS-KUPANG.COM - Pelatih Real Madrid, Julen Lopetegui, menilai bahwa sang pemain Marco Asensio adalah opsi menarik bagi timnya. Termasuk untuk mengemban tugas menggantikan Cristiano Ronaldo.

Selepas kepergian Cristiano Ronaldo ke Juventus, belum ada manuver terang bagi Real Madrid untuk menggantikan posisinya di lini depan.

Sejumlah nama seperti, Neymar, Robert Lewandowski, hingga Eden Hazard, yang disebut-sebut bakal diangkut El Real untuk gantikan sang megabintang, hanya menjadi penghangat rumor yang kian hari kian menguap.

Justru, satu nama dari internal Los Blancos muncul menjadi salah satu opsi, guna menutup bayang-bayang Cristiano Ronaldo.

Ia adalah sayap kiri 22 tahun timnas Spanyol, Marco Asensio.

Hal itu diakui oleh pelatih Julen Lopetegui, yang ingin mendayagunakan talenta Asensio untuk memainkan peran false nine.

Pengakuan tersebut Julen Lopetegui nyatakan selepas laga kemenangan 3-1 Los Blancos atas Juventus, dalam International Champions Cup di Stadion FedEx Field, Maryland, Amerika Serikat, Minggu (5/8/2018) WIB.

Julen Lopetegui memberikan pidato dalam perkenalan dirinya sebagai pelatih baru Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol pada 14 Juni 2018. (OSCAR DEL POZO/AFP)

"Ya, itu adalah salah satu opsi. Pramuism adalah waktu ketika kami bisa menjajal banyak hal berbeda," ujar Lopetegui, seperti dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Apa yang harus kami lakukan adalah mencari sumber daya atau ide lain yang ada dalam tim ini," tuturnya.

Pemain Real Madrid, Marco Asensio, melakukan selebrasi seusai menjebol gawang Juventus dalam laga di FedEx Field, Sabtu (4/8/2018). (NICHOLAS KAMM / AFP)

Julen Lopetegui, yang dipecat timnas Spanyol satu hari sebelum Piala Dunia 2018, mengaku senang dan puas melihat Marco Asensio memainkan peran yang ia instruksikan.

"Senang melihat ia bermain di posisi itu. Bahkan ia bermain dengan sangat bagus," kata pelatih 51 tahun ini.

"Tak penting lagi di mana ia bermain. Tetapi, penting melihat bagaimana ia bermain," ucap mantan pemain Real Madrid dan FC Barcelona tersebut.

(BolaSport.com)