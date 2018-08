Maria Ingin Bawa SDI Karot Berjaya di Bidang Akademik dan Non Akademik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG-COM-RUTENG-Kepala SDI Karot, Maria Plena Hepilaria,S.Pd ingin sekolah yang ia pimpin bisa meraih prestasi akademik dan non akademik.

SDI Karot yang sudah berusia 40 tahun dan baru merayakan misa Panca Windu sudah memilikki alumni yang berkarya di luar negeri,dalam negeri dan bumi Manggarai Raya.

Untuk itu, Maria yang sejak Januari 2018 menjabat kepala sekolah ingin terus membawa prestasi siswa agar terus mengharum nama sekolah dan Manggarai.

Kepada POS-KUPANG.COM di Ruteng,Minggu (5/8/2018) siang, Maria menjelaskan,

SDI Karot berdiri tanggal 1 Januari 1978.

Saat ini, jumlah rombongan belajar (Rombel) ada 18 rombel dengan siswa sebanyak 440 orang.

"Tenaga pendidik dan non kependidikan 26 orabg. Dengan pembagian Guru PNS 19 orang, Guru Honor,4 orang, Tenaga Penjaga Sekolah PNS 1 orang dan Tenaga perpustakaan non PNS 1 orang serta Operator Sekolah Non PNS 1 orang," kata Maria.

Ia pun mengungkapkan,prestasi yang diraih siswa-siswi di SDI Karot sungguh menggembirakan sekolah‬.

Di mana,ujar Maria, SDI Karot pernah meraih prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik sudah berhasil mengikuti lomba MIPA di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi.

"Bahkan siswa SDI karot pernah mengikuti lomba MIPA tingkat Nasional tahun 2016. Di bidang non akademik pernah meraih prestasi bidang olahraga bulutangkis tingkat kecamatan sampai kabupaten. Mudah-mudahan SDI Karot, makin jaya di tahun-tahun mendatang," papar Maria.

Wanita yang lahir di Rekas ini mengatakan,dirinya sudah meminta kepada orangtua dan komite serta para guru agar terus membangun kerjasama dan kerja keras guna memajukan prestasi siswa baik akademik dan non akademik.

Tamatan STKIP ST Paulus Ruteng ini menyampaikan,terima kasih kepada Pemkab Manggarai dan semua pihak yang telah mendukung kemajuan pendidikan anak-anak di SDI Karot.

"Baru-baru sekolah sudah bersama orangtua dan siswa bersama para alumni sudah merayakan Misa Panca Windu SDI Karot. Apa yang kami lakukan semata-mata ingin memperkenalkan sekolah ke dunia luar," papar Maria.(*)