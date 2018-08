PSM Makassar vs Perseru, Minggu (5/8/2018).

POS-KUPANG.COM - Link live streaming TV One PSM Makassar vs Perseru Serui dalam pertandingan pekan 19 Liga 1 2018 di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Minggu (5/8/2018) dapat diakses di tautan berikut :

Link Live Streaming TVOne PSM vs Perseru

Link Live Streaming TVOne PSM vs Perseru

Susunan pemain PSM vs Perseru pun sudah dirilis. Laga ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 WIB.

Kemenangan menjadi harga mati bagi kedua tim. PSM wajib mendulang poin penuh untuk menjaga asa meraih gelar juara.

Saat ini skuat Robert Alberts hanya berjarak enam angka dari Persib Bandung yang menempati puncak klasemen sementara dengan torehan 35 poin.

Adapun Perseru juga wajib menang untuk keluar dari bayang-bayang zona degradasi. Klub berjuluk Kuda Laut Jingga itu baru menuai 22 poin, hanya unggul dua angka dari PSIS Semarang yang menghuni urutan ke-16.

Berkaca dari materi pemain di atas kertas, PSM memiliki kans lebih besar mendulang hasil positif dalam laga nanti. Namun, Perseru bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Baca: LIVE Streaming Indosiar Persebaya vs Persela Lamongan Liga 1 2018 Jam 15.30 WIB

Dalam dua pertandingan terakhir, Perseru selalu mampu mendulang poin penuh. Teranyar, mereka menggasak Persebaya Surabaya dengan skor 3-1.

Pertandingan nanti pun diprediksi bakal berlangsung seru.

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul SESAAT LAGI! Link Live Streaming TV One PSM vs Perseru di Liga 1 2018 Via Streaming TVone, http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/05/sesaat-lagi-link-live-streaming-tv-one-psm-vs-perseru-di-liga-1-2018-via-streaming-tvone.