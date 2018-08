‍‍Cerianya Anak-anak dan Remaja Ini Ikuti ‍‍‍Kegiatan Back To School

Vivi Law, Center director English First sedang mendampingi peserta kegiatan Back To School di lantai tiga trans mart, Kupang. Minggu, (5 /8 /2018).

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG. COM | KUPANG - Puluhan anak dan remaja tampak asyik dan ceria bermain, menggambar dan menulis. Mereka sedang mengikuti kegiatan Back To School di lantai 3 Trans Mart, Kupang, pada, Minggu, (5 /8 /2018).

Kegiatan Back To School ini sudah berlangsung sejak 3 Agustus 2018 dan berakhir pada hari ini. 'Beginilah belajar bahasa Inggris ala English First (EF) . Harus fun dan benar-benar dinikmati oleh anak-anak dan remaja,' Ungkap Cici Law, center direktur EF, Kupang, saat ditemui POS-KUPANG. COM, di sela kesibukannya mengawasi jalannya kegiatan.

Menurutnya belajar bahasa Inggris itu tidak susah, asalkan kita mau menjadikan dekat dengan kita. Artinya, kita mau menggunakannya saat kapan pun entah sedang bermain, bercakap-cakap, dan seterusnya.

Beberapa orangtua yang menyaksikan anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut tampak larut dalam keseruan anak-anak mereka.

Mereka terlihat memperhatikan dengan sungguh ketika anak-anak mereka bermain, menulis ataupun menggambar.

Sementara itu para pendamping kegiatan tersebut tampak serius dan ramah membimbing anak-anak.

Seorang ibu, kepada POS-KUPANG. COM, mengatakan dirinya senang melihat anaknya yang berumur enam tahun tampak semangat dan ceria mengikuti kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, 'kalau di rumah kita suruh belajar susahnya bukan main. Saya kaget ko di sini dia semangat sekali, mungkin metodenya pembelajarannya cocok dan bagus untuk dia,' ungkapnya.

Terkait hal itu Vivi menjelaskan, pola pembelajaran yang diterapkan EF amat dinamis, beragam, dan disesuaikan dengan usia peserta didik, di antaranya adalah Small stars (3-6 tahun), High Flyers (7-9 tahun), Trailblazers (10-13 tahun) dan Frontrunner (14 tahun ke atas).

Ia menambahkan, saat ini EF sudah memiliki sekira 500 peserta didik. Menurutnya kebanyakan peserta didik secara teori bagus, tapi soal prakteknya masih harus terus dilatih.

Untuk pengajar, Vivi menjelaskan, ada pengajar asing maupun dari Indonesia sendiri. Tujuannya adalah peserta didik lebih perkaya.

Kegiatan ini diikuti puluhan remaja dan anak-anak, dengan rataan usia,. Berlangsung sejak 2 hingga 5 Agustus.

Pantauan POS-KUPANG. COM, pada Minggu, (5/8 /2018), di lantai 3 Trans Mart, Mereka tampak asyik bermain, menggambar, dan menulis. (*)