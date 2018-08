5 Hari Tayang, 'Along with the Gods: The Last 49 Days' Geser Posisi Film Box Office di Korea!

POS-KUPANG.COM - Kesuksesan film Korea Along with the Gods: The Last 49 Days menyusul seri pertanya.

Along with the Gods: The Last 49 Days merupakan film Korea lanjutan dari Along with the Gods: The Two Worlds.

Seri kedua ini telah tayang premiere pada Kamis (1/8/2018) di bioskop Korea Selatan.

Dilansir dari Soompi, Along with the Gods: The Last 49 Days mencatatkan rekor baru hanya dalam 5 hari ditayangkan.

Menurut data dari Korean Film Council (KOFIC), ada sekitar 5.409.817 penonton film hingga pukul 00.12 KST, Minggu (5/8/2018).

Pada Sabtu (4/8/2018), sebanyak 1.466.416 penonton datang ke bioskop untuk menyaksikan film ini.

Rekor sebelumnya dipegang oleh film Avengers: Infinity War dengan 1.333.310 penonton.

Along with the Gods: The Last 49 Days juga memecahkan rekor sebagai film yang meraih 5 juta penonton dalam waktu tercepat.

Film ini hanya membutuhkan 5 hari untuk mendapatkan 5 juta penonton.

Dibanding dengan film The Admiral: Roaring Currents, Along with the Gods: The Last 49 Days lebih cepat dua hari untuk mendapatkan 5 juta penonton.