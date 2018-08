Zohri Sang Juara

Oleh : Theodorus Widodo

Wakil Ketua Umum KONI NTT

And in the out side

It's Zohri of Indonesia

It's a big story

It's one of Indonesia finals

Ten point one eight

Zohri is the new world champion

And new national record

POS-KUPANG.COM - Suara komentator terdengar jelas mengatasi riuhnya suara penonton di stadion. Pelari Indonesia di lintasan delapan. Masuk finish lebih dahulu. Luar biasa.

Dalam rekaman video yang dramatis terlihat ayunan langkah kaki Zohri sepersekian detik mendahului lawan-lawannya melewati garis finish. Pelari lintasan terluar atau lintasan non unggulan ini menang.

Semua orang di stadion Tampere Finlandia seperti tidak percaya. Termasuk dua pelari Amerika Serikat Anthony Schwartz dan Eric Harrison.Termasuk Zohri sendiri. Hanya beberapa wartawan foto didekat garis finish yang tampak yakin pada suara komentator. Mereka sontak berlari mendekati Zohri dan mengarahkan kameranya ke arah wajah nan lugu ini.

Zohri berlari sebentar mendekati papan pengumuman elektronik untuk memastikan apakah benar dia yang juara. Urutan pemenang nampak jelas di sana. Sprinter Indonesia kelahiran 1 Juli 2000 itu di urutan pertama. Anthony di urutan kedua. Dan Eric di urutan ketiga. 10,18 detik buat sang juara dunia baru.

Maka pecah pula rekor nasional 100 meter remaja putera atas nama sendiri. Rekor yang hanya terpaut 0.01 detik dari rekornas senior yang dipegang oleh sprinter Suryo Agung.

Zohri kembali ke tengah lintasan. Sujud syukur sebentar. Lalu kembali menuju kedua sprinter Amerika yang masih berdiri termangu seperti tidak percaya.

Lalu Muhammad Zohri. Juara dunia baru under twenty remaja putera dinomor lari paling bergengsi. Sprint 100 meter.

Wajah dua sprinter unggulan Amerika Serikat yang sama-sama mencatatkan waktu 10,22 detik ini tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Seperti tidak terima atas apa yang terjadi, keduanya berlari meraih bendera mereka yang sudah dipersiapkan sebelumnya.