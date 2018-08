Kalau Adik Sudah Korea, Kakak yang Lokal Bisa Apa?

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hiiii Teeners, apa kabar di hari Jumad? Moga tetap sehat dan semangat, yah?

Apapun masalahmu, apapun kondisimu hari ini jangan lupa untuk tersenyum dan tetap bersyukur yah... Pokoknya usahakan tetap hadapi hidup dengan optimis.

Kali ini jumpa lagi dengan penulis di edisi menuju weekend. Yah, buat yang sedang persiapkan liburannya, penulis harap tetap jaga konsentrasi sama aktivitasnya hari ini, buat Teeners yang lagi sekolah tetap semangat mengikuti pelajaran.

Buat yang lagi kuliah, tetap konsentrasi sama dosen dan tugas kuliah, juga buat Teeners yang baru saja alami dunia kerja, pokoknya konsen dan semangat kerja saja ya.

Kali ini penulis mau mengajak Teeners membahas thema K-POP. Soalnya, beberapa tahun belakangan ini, demam KPop benar-benar melanda kita. Ya, seperti wabah, K-POP begitu menyihir dan mempengaruhi begitu bayak remaja dan orang muda.

Mulai dramanya, musiknya, dansanya sampai dengan gaya dan stylenya. Lihat saja bagaimana Opa Gangnam Style menyedot jutaan penggemar dari seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Teeners masih ingat kan? Atau juga drama Meteor Garden, Full House hingga Boys Over Flowers.

Ya, itu termasuk boyband dan girlband yang lagi hits dan memiliki begitu banyak fans. Invvite, Blackpink, ataupun BTS telah mengambil hati dan menjadi pujaan Teeners.

Menurut Irene Apriani, dirinya menggemari karya-karya K-POP karena karya-karya tersebut merupakan karya seni yang indah dan kreatif. K-pop menurutnya sangat inspiratif dan menghibur. Ia mengaku jatuh cinta dan tergila-gila pada Boyband Korena dan semua lagu-lagunya yang hits.

Teeners yang menggemari YG Entertainment ini berharap suatu saat dapat bertemu dengan para idolanya itu.

Empat Teeners dari SMP Giovanni Kupang, Anna Siukenu, Trinita RH, Vieny Asa dan Mima Hartono bahkan membentuk group dance Four Squad yang rutin menarikan dance Korea yang mereka adopsi dari Dance Black Pink BBHMM dan As If Its Your Lasst.

Trus buat Teeners yang lain nih, penulis jadi penasaran, apa sih yang membuat Teeners begitu menggemari dan tergila-gila pada semua yang berasa Korea ini? (*)