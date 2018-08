Tim Buser Gabungan Polres TTS dan Kupang Kota Amankan YN, Pelaku Kasus Penipuan

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE – Jumat ( 3/8/2018) tim gabungan buru Sergap ( Buser) Polres TTS dan Polres Kupang Kota berhasil membekuk YN tersangka kasus penipuan dengan korban YE warga Kota Kupang. YN berhasil menggasak uang korban dengan berpura-pura mengaku sebagai pacar korban.

YN berhasil dibekuk di Desa Nulle, Kecamatan Neonmat setelah beberapa kali berpindah-pindah tempat untuk mengelabuhi kejaran aparat keamanan. YN akhirnya berhasil dibekuk usai keberadaannya tercium oleh pihak Polres Kupang Kota.

Tak ingin buruannya kabur, Tim Buser Polres Kupang Kota langsung berkoordinasi dengan Polres TTS untuk memantau pergerakan pelaku agar tidak sampai kehilangan jejak.

Setelah melakukan koordinasi dan memastikan buruan berada di Desa Nule, tim buser gabungan Polres Kupang Kota di bawah pimpinanKanit Buser, Aipda Yance Sinlaeloe dan Tim buser Polres TTS dibawah pimpinan Kanit Buser, Bripka Yulius Halla langsung bergerak untuk menyergap pelaku.

Pelaku yang tidak menyadari jika gerak-geriknya sedang diawasi tim buser, tak bisa berbuat banyak saat dibekuk tim buser gabungan.

Usai diamankan, Pelaku digiring di Polres TTS guna selanjutnya dibawah ke Polres Kupang Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

" Dalam melakukan aksinya, pelaku sengaja memperkenalkan adiknya, AN dengan korban YE. Usai AN dan YE berpacaran, pelaku mulai memancarkan aksinya. Pelaku mulai meminta uang dan dibelikan sejumlah barang barang mengatasnamakan adik pelaku, AN.

Saat mengirimkan uang, pelaku sengaja meminta korban mengirimkan uang ke rekening pelaku dengan alasan rekening AN sedang rusak," ungkap Jamari.

Total, kerugian yang dialami korban mencapai 70 Juta. Saat ini, pelaku sedang digiring ke Polres Kupang Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. (*)