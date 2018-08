Gejolak Harga Cabe di Pasaran ! Dinas Perdagangan NTT Segera Operasi Pasar

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Pemerintah Provinsi NTT segera melakukan operasj pasar mengatasi gejolak harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Salah satunya harga cabe rawit dan cabe keriting.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT, Hadji Husen melalui Kepala Seksi Bina Pasar, Logistik dan Distribusi, Man Arafah Pua Mbusa, via komunikasi Whats App, Jumat (3/8/2018).

Man Arafah mengatakan, ada rencana operasi pasar menyikapi lonjakan harga berbagai bahan kebutuhan terutama cabe.

Namun karena awal pekan ini ada rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas perdagangan se-NTT bersama Sekda NTT menyangkut sinkronisasi peraturan dan rencana pembangunan pasar pengumpul komoditi perdagangan maka rencana operasi pasar akan digeser setelah rapat koordinasi.

Seperti diketahui, pada pekan lalu harga cabe keriting di Kupang telah menyentuh angka Rp 80.000,00 per kilogram, cabe rawit Rp 60.000,00 per kilogram, telur ayam tertingg Rp 68.000,00 per kilogram. (*)