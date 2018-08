POS-KUPANG.COM - Sudah tua tapi tetap eksis, KPop SHINHWA, kiprahnya sudah 20 tahun loh. Siapa saja mereka?

Debut pada tanggal 24 Maret 1998, membuat grup idola ini akan merayakan anniversary mereka yang ke 19 kurang lebih sebulan lagi.

Dengan ini, mereka menjadi grup boyband aktif yang tertua di korea selatan. Boyband yang beranggotakan 6 cowok ganteng ini bernama SHINHWA.

Dibawah naungan perusahaan mereka sendiri, SHINHWA Company, boyband ini terus berkarya menghiasi dunia K-POP dengan lagu-lagu yang tak kalah keren dengan lagu-lagu boyband lainnya.

Dengan umur yang sudah dikatakan tak muda lagi (36-38 tahun), ahjussi-ahjussi ini masih terlihat keren dengan nyanyian dan tarian mereka.

Beranggotakan Eric Mun, Lee Min Woo, Shin Hyesung, Park Junjin, Kim Dongwan, dan Andy Lee, grup ini bukan hanya terkenal sebagai boyband, tapi juga sebangai seorang aktor dan produser.

SHINWHA (keywordsuggest.org)

Selain handal dalam bidang tarik suara dan menari, member SHINHWA juga memiliki kemampuan akting. Dua anggota yang paling terkenal di bidang film dan drama Korea adalah Eric dan Dongwan.

Kedua member ini telah memiliki sejumlah film dan drama yang melejit dan membuat mereka menjadi dambaan para pencinta drama dan film korea.

Nama Eric Mun sebagai aktor mulai terkenal ketika ia membintangi drama Phoenix, kemudian diikuti sejumlah film dan drama hits lainnya seperti Spy Myung-Wol dan yang baru saja tayang 2016 lalu, Another Oh Hae-Young. Drama Another Oh Hae-Young membuat Eric menjadi satu dari deretan aktor 'Ahjussi berasa Oppa'.

Sedangkan nama Kim Dongwan sendiri mulai melejit sebagai aktor saat membintangi drama A Farewell to Sorrow dan mendapatkan penghargaan sebagai Best New Actor.