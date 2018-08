Pangeran William dan Kate Kedapatan Sedang Menikmati Koktail dan Menari di Sebuah Bar

STORY HIGHLIGHTS:

* Duke dan Duchess berlibur di Mustique bersama keluarga Middleton

* Pasangan itu menghadiri pesta ulang tahun ke-50 untuk Basil's Bar yang dimiliki oleh teman Basil Charles

* William dilaporkan mengenakan kaos milik brand lokal Pinkhouse Mustique

* Pasangan ini hadir selama segmen pesta koktail dan 'tetap agak berkelas'

POS-KUPANG.COM - The Duke and Duchess of Cambridge menikmati malam menari minggu lalu saat mereka membiarkan rambut mereka turun saat berlibur di Mustique.

Sumber memberi tahu majalah Hello! bahwa pasangan kerajaan itu menikmati malam jauh dari tugas pengasuhan pada pesta ulang tahun ke-50 untuk Basil's Bar di Mustique, yang juga dihadiri oleh Mick Jagger dan putrinya, Jade.

Menurut majalah itu, pasangan itu pergi 'menari pada malam kencan Mustique' dan menghadiri 'di sesi awal' pesta, yang berakhir dengan pertunjukan kembang api.

"Mereka ada di sana untuk segmen koktail dan membuatnya agak berkelas," kata seorang sumber, melaporkan bahwa Pangeran William mendukung merek lokal Pinkhouse Mustique dengan mengenakan salah satu bajunya.

Pasangan ini menikmati downtime di Karibia bersama keluarga Kate yang secara tetap datang di pulau itu.

William dan Kate (digambarkan di rumah Gubernur Jenderal Frank Kabui di Honiara, Kepulauan Solomon pada tur kerajaan pada 2013) dilaporkan menikmati malam koktail dan menari di Basil's Bar di Mustique minggu lalu selama liburan keluarga mereka (DailyMail.co.uk)

Seluruh keluarga terdampar ke pulau pada tahun 2015 untuk pesta untuk merayakan ulang tahun ke-60 Carole, menginap di sebuah vila seharga 10.000 poundsterling per minggu.

Basil Charles, pemilik Basil's Bar, juga diundang ke pesta dan memiliki persahabatan jangka panjang dengan keluarga kerajaan.

Pada tahun 2011, ia terbang ke London untuk mendirikan bar pop-up di Goring Hotel tempat keluarga Middleton dan teman-teman mereka pernah tinggal sebelum pernikahan William dan Kate.

Destinasi Karibia yang indah telah menjadi favorit pasangan kerajaan selama bertahun-tahun.

Pasangan itu membiarkan rambut mereka di Basil's Bar di Mustique, yang dimiliki oleh Basil Charles yang merupakan teman dekat keluarga Middleton (DailyMail.co.uk)

Mick Jagger, difoto di Mustique minggu lalu, di mana dia berlibur bersama keluarga juga hadir di pesta yang dihadiri oleh William dan Kate (DailyMail.co.uk)

Pada kunjungan sebelumnya, mereka tinggal di Aurora House, yang memiliki tiga kamar tidur, ruang tamu, teras, dan kolam renang kecil.

Selama kunjungan-kunjungan terdahulu yang menarik olahragawan, Kate dan William dikatakan telah mengambil bagian dalam sejumlah kegiatan termasuk tenis, snorkeling, dan menyelam hiu yang melibatkan mereka yang 'sangat dalam, lebih dari 90 kaki'.

Sebelumnya, seorang teman berlibur mengungkapkan bagaimana Kate dan William sangat santai selama liburan Mustique dan senang berbaur dengan sesama pengunjung. (DailyMail.co.uk)