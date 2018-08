POS-KUPANG.COM - Bersiaplah Army, Sambut Comeback BTS, Berikut Daftar Idol KPop yang Lakukan Comeback di Agustus Ini.

Bulan Agustus telah dimulai. Di bulan ini ada beberapa idol KPop yang bersiap untuk melakukan comeback.

Dilansir Grid.ID dari Soompi, inilah beberapa idol KPop yang akan melakukan comeback atau merilis single baru.

2 Agustus

iKON akan kembali dengan mini album baru bertajuk New Kid: Continue.

BTOB akan merilis single digital baru dengan unitnya, BTOB-BLUE.

Seo In Young akan merilis In Your Arms setelah 2 tahun.

VOISPER akan merilis single I Believe.

3 Agustus

Duo MIND U dari Starship Entertainment berkolaborasi dengan Brother Su akan merilis single album baru.