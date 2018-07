Soto Madura Cak Win Bisa Pesan Online

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Ini terobosan dari usaha kuliner di Kota Kupang yakni Soto Madura Cak Win yang beralamat di jalan TImor Raya. Mau pesan makanan tidak perlu capek-capek datang ke sana, bisa pesan melalui online lho.

Owner Warung Soto Madura Cak Win, Erwin yang ditemui di sela kesibukannya melayani para pengunjung di warungnya itu, Senin (30/7/2018), mengatakan, bangunan Soto Madura Cak Win ini juga nyaman dan cocok untuk privat party, pesta ulang tahun dan juga pertemuan lainnya.

"Soto Madura Cak Win juga melayani pesanan, termasuk pesanan online melalui hastage sotomadura_Cakwin," katanya.

Ia menjelaskan, Warung Soto Madura Cak Win selama 1,5 bulan sementara promo.

Dengan mengajak 50 orang makan di sini dan tag ke instagram atau facebook, maka bagi yang mengajak akan mendapatkan makan gratis selama lima hari sesuai dengan selera.

"Dua orang beruntung terpilih dalam program ini akan menikmati makan gratis selama lima hari di Warung Soto Madura Cak Win. Kami akan mencermati program animo masyarakat selama periode program ini berlangsung. Kalau animo bagus akan menjadi program rutin tahunan atau enam bulan sekali," ujarnya. (*)

Ada Bakso Malang 88

MESKIPUN namanya Soto Madura Cak Win, namun di tempat kuliner ini, ada juga menu makanan lainnya seperti Bakso Malang, Ayam Geprek, Nasi Beras Merah Pecel, Ayam dan Bebek Goreng Lalap Sambal Mercon, Mie Ayam Kriuk, dan masih banyak lagi dengan dengan sensasi rasa yang berbeda dan luar biasa.

Owner Warung Soto Madura Cak Win, Erwin, mengatakan, demi menjaga kepercayaan pelanggan, mereka selalu melakukan survei terhadap selera dan kemauan pelanggan.

"Setiap menu yang kami sajikan maka kami akan minta pendapat pelanggan," ujarnya. Harga berbagai jenis makanan yang ada di Soto Madura Cak Win terjangkau mulai dari Rp 10.000 per porsi.

Erwin menjelaskan, Bakso Malang 88 yang ada di Soto Madura Cak Win, sebelumnya merupakan Bakso Kepala Sapi `Ibu Heny' Oebufu. Tapi sekarang namanya berubah menjadi Bakso Malang 88. "Harga dan rasa tidak berubah. Yang berubah hanya nama dan alamat. Bagi anda yang rindu dengan rasa bakso Kepala Sapi Ibu Heny, silakan bernostalgia bakso dengan rasa premium di Warung Soto Madura Cak Win," jelasnya.

Selain itu juga ada menu bebek goreng, ayam goreng paket special, paker seru Rp 15.000 per porsi dan paket heboh Rp 20.000 per porsi. Semua rasa premium. (dea)