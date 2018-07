Pariwisata Malaka Butuh Penataan

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS- KUPANG.COM|BETUN--Pariwisata alam pantai di Kabupaten Malaka sangat indah dan mempesona namun keindahaan alam itu tidak cukup dalam mengembangkan industri pariwisata.

Pariwisata pantai di Malaka mesti ditata lebih lanjut dengan memperhatikan tiga aspek yang sering disebut three to yakni, to do, to see and to buy.

"Saya sudah sampaikan ke kepala Dinas Pariwisata supaya sepanjang pantai harus ditata dengan memperhatikan three to. To do, artinya orang datang mau buat apa, to see, orang yang datang mau lihat apa ," kata Guru Besar IPDN Prof. DR Erliana Hasan, M.Si kepada Pos Kupang.Com, Selasa (31/7/2018).

Menurutw Erliana, bentangan pantai di Kabupaten Malaka sangat panjang dan indah. Letaknya sangat strategis karena berada di perbatasan negara RI dengan Timor Leste dan Australia.

Penduduk di dua negara ini pasti ingin berwisata ke tempat-tempat yang indah di Indonesia termasuk ke Kabupaten Malaka.

Untuk menarik wisatawan, selain mengandalkan keindahan alama juga perlu penataan lebih lanjut sehingga wisatawan tertarik dan bisa bertahan lebih lama tinggal di Malaka.

Erliana menyarankan agar di tempat wisata mesti dibangun sarana-sarana pendukung seperti tempat permainan anak-anak, kafe, kantin bahkan rumah makan.

Kemudian menyediakan souvenir, minuman segar atau jus. Selain itu, mempersiapkan tari-tarian yang dapat menarik wisatawan. (*)