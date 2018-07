Harga Bawang Putih Naik, Harga Bawang Merah Turun

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ada kabar gembira untuk masyarakat Kota Kupang. Di saat harga telur, daging ayam, dan cabe melonjak, ternyata harga bawang merah turun.

Hanya saja, harga bawang putih masih bertahan di angka Rp 30.000 per kilogram di Pasar Lasih Naikoten dan Rp 25.000 per kilogram di Pasar Oeba.

Pantauan POS-KUPANG.COM di Pasar dan Pasar Oeba, Selasa (31/7/2018), menunjukan, harga bawang merah ukuran besar Rp 15.000 per kilogram, ukuran campur besar dan kecil Rp 12.500 per kilogram dan siung dengan ukuran kecil Rp 10.000 per kilo gram.

Baca: Tak Sampai 1 Menit Perampok Ini Curi Barang Dalam Mobil

Pada pekan sebelumnya, harga bawang merah sempat menyentuh Rp 30.000 per kilogram.

Haydar, seorang pedagang asal Bima, NTB yang ditemui di Pasar Kasih Naikoten, Selasa sore, mengatakan, stok bawang merah maupun bawang putih di Kota Kupang sedang melimpah sehingga harga kedua jenis komoditi ini cenderung turun.

Namun Haidar mengatakan, penurunan harga bawang diperkirakan hanya betaifat sesaat dan akan kembali melonjak satu atau dua bulan ke depan. (*)