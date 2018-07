POS-KUPANG.COM - Cantiknya Citra Scholastika Gunakan Tenun Buna NTT, Lihat Foto-fotonya!

Nama Citra Scholastika mulai dikenal publik usai menjadi peserta termuda dalam ajang Indonesian Idol tahun 2010 lalu.

Hingga saat ini, Citra Scholastika pun masih aktif berkarir di dunia musik Indonesia.

Beberapa single pun telah dirilis di pasaran diantaranya "Everybody Knew", "Pasti Bisa", "Dulu Kini Nanti," dan single lainnya. Selain tampil di berbagai acara baik on air atau off air, Citra Scholastika juga beberapa kali terlihat melakukan pemotretan.

Seperti yang dilakukan baru-baru ini. Dara asal Yogyakarta ini terlihat mengenakan setelan tenun dari Levico Butik milik Julie Laiskodat, istri Gubernur NTT terpilih, Viktor Laiskodat.

Citra terlihat cantik dengan atasan model crop top ditutupi blazer dan celana model kulot dari tenun Buna dari Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT.

Penampilannya makin elegan dengan sepatu model court shoe berwarna hijau.

Citra Scholastika gunakan busana tenun TTU (instagram)

Penampilan Citra ini menuai pujian dari netizen.

@tanty_zacharias: "Keren"

@nining473: "Keren"

Bagaimana penampilan Citra? Cantik kan? Kalian juga bisa banget lho meniru model busana Citra!

