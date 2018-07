Rizal Ramli Sebut Hanya Dirinya dan Anies yang Bisa Kalahkan Jokowi

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menemui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.

Usai pertemuan, Rizal sempat menyinggung pendapatnya mengenai Pemilihan Presiden 2019.

"Saya memang bercanda sama Anies. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya dua orang yang bisa mengalahkan Jokowi, satu Anies Baswedan dan kedua Rizal Ramli, lainnya ecek-ecek-lah," ujar Rizal di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).

Baca: Bentrokan Antarpemuda di Kerinci, Satu Orang Dibacok di Kepala

Cerita awalnya, Rizal mengagumi kinerja Anies selama menjadi gubernur. Rizal mengatakan, Anies telah membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, meskipun tidak populer.

Rizal kemudian melanjutkan pembicaraan mengenai Pilpres. Kata dia, Anies dan dirinya cukup mampu untuk ikut Pilpres 2019 melawan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

"Tapi bagaimana akhirnya, bagimana ujungnya, kita lihatlah dinamika perkembangannya," kata dia.

Rizal mengatakan, dia akan menerima jika mereka sama-sama bersaing pada Pilpres 2019. "Kalau Anies maju jadi capres, saya maju jadi (calon) presiden, karena kita teman lama. I think that's better for Indonesia. Tidak ada lagi model musuh-musuhan," ujar Rizal.

Rizal Ramli sebelumnya menyatakan akan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Namun, sampai hari ini dia belum memiliki kendaraan politik. Anies terlihat senyum-senyum saja mendengar berbagai pernyataan Rizal.

Usai Rizal berbicara, Anies ikut berkomentar tentang pernyataan Rizal. Anies menegaskan saat ini posisinya bukan sebagai capres atau mencalonkan sebagai presiden.

"Saya urus Jakarta, saya tidak mencalonkan, Bang Rizal calon dan saya tidak," kata Anies. (*)