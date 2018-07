Masih Ada Lipstik di Gigi, Marion Jola Pede Unggah Foto Selfienya

POS-KUPANG.COM - Nama Marion Jola makin dikenal setelah menjadi salah satu kontestan Indonesian Idol 2018.

Meski tak menjadi juara dari ajang pencarian bakat itu, tapi Marion Jola sudah memiliki banyak penggemar.

Marion Jola pun mampu menjajarkan namanya bersama deretan penyanyi tanah air lainnya.

Namun demikian, Marion Jola kerap mendapat kritik tajam perihal penampilannya.

Marion sendiri dikenal dengan penampilannya yang seksi.

Tak hanya itu, gadis asal Kupang ini selalu tampil cantik dengan balutan makeup tebal.

Seperti unggahan Marion Jola dalam akun Instagramnya baru-baru ini.

Dilansir dari Grid.id, Marion Jola membagikan beberapa foto selfienya.

Seperti biasa, Marion tampil cantik lengkap dengan senyum lebar di bibirnya.

"my two types of mood," tulis @lalamarionmj (30/7/2018).