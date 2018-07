Im Soo Hyang Artis Drakor My ID Is Gangnam Beauty Tetap Cantik Meski Berpenampilan Simple

'Kang Mi Rae' My ID Is Gangnam Beauty tetap cantik meski berpenampilan simple, intip yuk gaya artis drakor Im Soo Hyang.

POS-KUPANG.COM - Im Soo Hyang 'Kang Mi Rae' My ID Is Gangnam Beauty tetap cantik meski berpenampilan simple, intip yuk gaya artis drakor atau drama korea (KDrama) imut ini.

Industri Drakor atau Drama Korea (KDrama) tak henti-hentinya menyuguhkan drama bagus tahun ini. Setelah Why Secretary Kim tamat, kini giliran KDrama My ID Is Gangnam Beauty yang jadi sorotan.

Drakor atau Drama Korea (KDrama) My ID Is Gangnam Beauty ini dibintangi oleh Im Soo Hyang dan Cha Eun Woo.

Baru tayang dua episode, drama ini sudah banyak dibicarakan oleh penggemar drama Korea.

Pasalnya drama ini memang mengangkat tema yang cukup sensitif untuk warga Korea Selatan, yaitu tentang operasi plastik.

My Id Is Gangnam Beauty! (Scoompi)

Im Soo Hyang mendapatkan peran karakter Kang Mi Rae, cewek yang melakukan operasi plastik supaya nggak dibully saat masuk universitas.

Karena drama ini melejit, penampilan Im Soo Hyang pun jadi sorotan.

Sebelum drama ini tayang, Im Soo Hyang tampak simpel saat menghadiri konferensi pers drama tersebut.

Soo Hyang mengenakan off shoulder dress berwarna pink.

instagram.com/kdrama.official Penampilan Simpel Im Soo Hyang dengan Off Shoulder Dress

Model rambutnya yang pendek memperlihatkan pundaknya yang putih.

Anting bermodel panjang menjadikan penampilannya terlihat elegan.