Dalam Sehari, Kekayaan Bos Facebook, Mark Zuckerberg, Anjlok Lebih dari Rp 217 Triliun

POS-KUPANG.COM | NEW YORK - Beriringan dengan saham Facebook yang anjlok hingga 19 persen dan mengikis kapitalisasi pasar hingga 119 miliar dollar AS, kekayaan CEO Facebook Mark Zuckerberg pun turut tergerus hingga 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 217,5 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Sebelum harga saham Facebook anjlok habis-habisan, Zuckerberg merupakan orang kelima terkaya di Amerika tahun 2018 dengan jumlah pendapatan 71 miliar dollar AS berdasarkan data dari Forbes Billionaires List.

Per Kamis (26/7/2018), kekayaannya turun menjadi sekitar 55,9 miliar dollar AS. Ini akan membuat Zuckerberg terdepak dari daftar 10 orang terkaya di Amerika, dan berada pada posisi 11, di bawah co-founder Oracle Larry Elison.

Sebagai informasi, sebelum laporan penghasilan kuartal II-2018 ini, harga saham Facebook sempat menyentuh rekor tertinggi, yakni 217,5 dollar AS per lembar saham. Namun, angka ini pun menyusut menjadi 172 dollar AS per lembar saham.

Hal ini disebabkan pengguna facebook hanya tumbuh sekitar 1,54 persen pengguna secara bulanan, padahal pada kuartal sebelumnya pengguna facebook tumbuh hingga 3,42 persen setiap bulannya.

Penjualan tumbuh menjadi 13,2 miliar dollar AS pada kuartal kedua dibandingkan dengan 9,3 miliar dollar AS setahun yang lalu.

Perusahaan ini melaporkan laba 5,1 miliar dollar AS, atau 1,74 dollar AS per saham, dibandingkan dengan estimasi rata-rata 5,1 miliar dollar AS dan 1,72 dollar AS per saham di antara riset yang dikumpulkan Thomson Reuters.

Siapa Sebenarnya Mark Zuckerberg?

CEO sekaligus pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, menjadi orang terkaya ketiga di dunia.

Ia menggeser investor kenamaan Warren Buffet, menurut kalkulasi yang dilakukan Bloomberg dalam Bloomberg Billionaires Index. Posisi pertama masih diduduki pendiri Amazon, Jeff Bezos, diikuti Bapak Microsoft, Bill Gates.