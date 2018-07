10 Drakor yang Tayang Tahun 2018 ini Wajib Banget Ditonton! Mana Favoritmu?

POS-KUPANG.COM - Bagi kalian pecinta drama Korea atau drakor, tahun 2018 ini kalian bakal disuguhi akting dari para aktor dan aktris yang tentu saja siap memuaskan hasrat kalian dalam menonton drakor.

Mulai dari cerita zombie hingga dokter, 10 drakor ini jangan sampai kalian lewatkan.

Dilansir dari Koreaboo.com, inilah daftar 10 drakor yang wajib kamu tonton!

1. Suits (KBS)

Drama ini merupakan remake dari serial populer di Amerika Serikat. Suits dibintangi oleh aktor Jang Dong Gun dan Park Hyung Sik. Drakor ini bercerita tentang seorang pengacara perusahaan terkemuka dan terkenal yang merekrut seorang anak muda untuk bekerja di perusahaan hukumnya sebagai pengacara.

suits (koreaboo)

2. Mr. Sunshine (tvN)



Mr.Sushine (koreaboo)

Drakor ini dibintangi oleh Lee Byung Hun dan Kim Tae Ri. Drakor ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat tahun pada tahun 1871 Shinmiyangyo (ekspedisi AS ke Korea) dan ia kembali ke tanah airnya dan menjadi Amerika Serikat.

Dia kemudian bertemu dan jatuh cinta dengan seorang putri bangsawan.

3. Are You A Human Too? (KBS)

are you human too? (koreaboo)

Dibintangi oleh Seo Kang Joon dan Gong Seung Yeon, drakor Are You Human Too? membuat banyak orang membicarakannya. Hal ini dikarenakan anggaran yang dihabiskan untuk drakor ini sekitar 10 miliar won atau setara dengan Rp 128 miliar!