Dapatkan Keuntungan Lebih Dengan Boardingpass Garuda

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM|KUPANG-- Anda penumpang Garuda Indonesia? Jangan buang boardingpas anda setelah terbang bersama Garuda.

Garuda kembali memanjakan para pelanggannya dengan diskon di beberapa merchant patner. Syaratnya, cuma tunjukan boardingpass anda setelah terbang bersama Garuda Indonesia.

Hal itu disampaikan General Manager Garuda Indonesia Cabang Kupang, Yudi M.Fulkon melalui komunikasi Whats App, Sabtu (28/7/2918) pagi.

Beberapa merchant patner Garuda tersebut antara lain, Amaris Hotel Aston, Neo Hotel, Swiss Berlinn Kristal, Sylvia Hotel, Beer and Barrel, Rumah Makan Taman Laut Handayani, Klinik and Laboratorium Prodia, Pelita Loundry and Dry Clean dan Waterpark .(*)