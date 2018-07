Suzuki Masih Andalkan Ertiga dan Ignis Bersaing di Pangsa Pasaran Mobil di Kota Kupang

Laporan Reporter POS KUPANG|Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM|KUPANG--Suzuki Mobil Oeba Kupang masih me gandalkan Ertiga dan Ignis untuk bersaing di Pasar Mobil di Kota Kupang. All New Ertiga dan Iginis memiliki pangsa pasar cukup tinggi karena dinilai sesuai dengan stile dan karakter konsumen di daerah itu.

Humas Suzuki Kupang, Musawir Koten melalui komunikasi Whats APP, Kamis (27/7/2018), mengatakan, secara keseluruhan mobil-mobil untuk angkutan komersil masih menduduki rangking teratas. Namun untuk mobil keluarga dan mobil pribadi Ertiga dan Ignis masih menguasai pasar.

"Produk andalan untuk saat ini All New Ertiga dan IGNIS," kata Musawir.

Musawir mengungkapkan, meski tidak signifikan namun trend penjualan pada semester pertama 2018 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun 2017.

Demi memanjakan para konsumennya, Suzuki Mobil, Jumat dan Sabtu (27 dan 28 /7/2018) akan menggelar service gratis dan showroom event, test drive all new Ertiga, Ignis, Baleno, S-Croos, cuci mobil, pengecekan 23 item dan 1 liter oli engine. (*)