Resmi Dirilis, Lagu 'Overdose' Agnes Monica dan Chris Brown Jadi Nomor Satu

POS-KUPANG.COM - Lagu kolaborasi Agnes Monica dan Chris Brown yang berjudul 'Overdose' akhirnya telah resmi dirilis di Indonesia pada Kamis (26/7/2018).

Meski sebelumnya sudah dijual secara pre-sale dan pre-save pada Jumat (20/7/2018) lalu, lagu ini nyatanya baru akan dirilis secara resmi di seluruh dunia pada Jumat (27/7/2018) waktu Amerika Serikat.

Tak disangka, antusiasme penggemar Agnes di Indonesia ternyata langsung menempatkan 'Overdose' di posisi teratas tangga lagu sebuah platform musik digital.

Dilansir dari laman Instagram @agnezmo, Agnes membagikan hal tersebut melalui tangkapan gambar yang menunjukkan chart pada platform musik tersebut serta video dirinya yang begitu bahagia akan hasil chart, Kamis (26/7/2018).

Baca: Duh, Member BTS Bakal Ikut Wamil, Siapkah Army Ditinggal Oppa-oppa Ganteng Ini Selama 2 Tahun Lebih?

Baca: Begini Nasib Member BTS Terkait Wajib Militer di Korea Selatan, Pihak Militer Ikut Bicara

Baca: Ketampanan Para Member BTS Diturunkan dari Orangtuanya, Lihat Foto-foto Mereka!

Dengan menggunakan bahasa Inggris. ia mengucapkan terimakasihnya kepada fansnya di Indonesia. Ia nampak begitu bahagia dengan hasil yang ia dapatkan.

"Hai ini Agnez Mo. Aku ingin bilang terima kasih banyak kepada semua fansku di Indonesia karena membuat lagu 'Overdose', lagu baruku bersama Chris Brown, menjadi nomor satu hanya beberapa jam setelah lagunya dirilis," ujar Agnes pada video.

"Jadi, aku sangat gembira. Ngomong-ngomong, lagunya akan rilis di seluruh dunia pada 27 Juli waktu Amerika Serikat. Jadi terima kasih sekali lagi semuanya. Nomor satu, nomor satu, nomor satu." tambahnya.

Melalui caption, Agnes kembali menuturkan ucapan terimakasih kepada para fans dan berharap bisa menjadikan lagunya nomor satu dimanapun.

"Thank you so much. i love yall! #AMCBOverdose #AMCB @chrisbrownofficial It’s #1 already just a few hours after the song dropped today. It’s gonna be available worldwide July 27th (US time). Lets make it no 1 elsewhere!!!" tulis @agmezmo.

Para fans ikut merasa gembira atas prestasi yang diraih idolanya. Mereka memberikan ucapan selamat dan mengaku bangga terhadap Agnes.