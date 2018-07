Lepas 88 Mahasiswa Undana ke Tanjung Bunga, Ini Pesan Agus Boli Kepada Para Mahasiswa

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu

POS-KUPANG.COM|LARANTUKA- Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli menerima dan melepas 88 mahasiswa Undana Kupang ke desa-desa tempat KKN mereka Jumat (27/7/2018).

Para mahasiswa dari sembilan fakultas ini didampingi oleh Ir.Arnoldus Keban, M.Si.,AK dan bertemu Agus Boli di Aula Setda Flotim.

Agus Boli menyambut rombongan mahasiswa dan dosen dengan hangat dan kekeluargaan. Apalagi ia salah satu alumni Undana Kupang wisudawan 2007 lalu.

Agus Boli berpesan agar dengan latar pendidikan masing-masing para mahasiswa bisa mencarikan solusi sederhana terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Kata Agus Boli, para mahasiswa sebenarnya lebih banyak membentuk diri bukan di dalam dunia kampus melainkan keterlibatan langsung menjawabi permasalahan masyarakat. Salah satunya dengan KKN.

Ia memberikan pesan agar para mahasiswa selama di desa memegang tiga prinsip ini yakni to see, to judge, dan action.

Pertama-tama para mahasiswa meluangkan waktu untuk melihat dan mengamati segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Selanjutnya mempertimbangkan (to judge) apa solusi yang terbaik bisa diambil terhadap permasalahan yang ada.

Dan terakhir setelah menemukan langkah apa yang harus diambil, langsung mengambil tindakan (to act, take action).

Selama berada di desa, kata Agus Boli agar selalu menyadari diri sebagai mahasiswa dan membawa nama Undana Kupang.

Karena itu, selama berada di desa berikan apa saja yang dimiliki, ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dibagikan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah, kata Agus Boli menjamin keamanan selama para mahasiswa berada di desa. Agus Boli bahkan berjanji akan meluangkan waktu mengunjungi para mahasiswa di desa dan melalukan aksi sosial bersama. (*)